Após semanas de negociação, o Atlético oficializou a já esperada contratação do meia Nacho Fernández, de 31 anos, junto ao River Plate, da Argentina.

A confirmação veio através de uma mensagem curiosa nas redes sociais do Galo. Na publicação, uma pessoa aparece segurando um salgadinho, do tipo nacho, apertando a tecla F5- usada para atualizar as páginas abertas na web - em alusão à expectativa criada pela torcida alvinegra em torno do anúncio nos últimos dias.

Minutos depois, outro post, agora com um pão de queijo, uma pequena bandeira do clube e novamente o salgadinho, agitou as redes.

O Atlético ainda não revelou detalhes da negociação, mas a expectativa é que o argentino tenha assinado por três anos, em um negócio que rendeu 6 milhões de dólares (R$ 32,2 milhões), que detinha 70% dos direitos econômicos do jogador.

Nacho Fernández, esperado em Belo Horizonte neste domingo, é o segundo reforço contratado pelo Galo para a próxima temporada. Antes do meia, o Alvinegro havia acertado com o experiente atacante Hulk.

Ambos agora esperam a abertura da janela de transferencias, no dia 1º de março, para serem regularizados para os próximos campeonatos.