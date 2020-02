A expectativa chegou ao fim. Depois de uma longa novela, o Atlético confirmou nesta quarta-feira (12) a contratação do atacante Diego Tardelli.

O anúncio foi feito pelo presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, por meio das redes sociais. O Alvinegro ainda não revelou o tempo de duração do vínculo com o jogador.

Reativando minha presença por aqui para trazer boas notícias. O bom filho a casa torna! Vocês pediram e trouxemos: Tardelli é do Galo!!! pic.twitter.com/DWqbctymPh — Sergio Sette Camara (@camara_sette) February 12, 2020

Tardelli estava sem clube desde quando rescindiu com o Grêmio, no dia 16 de janeiro. Pelo clube gaúcho, o atacante teve uma atuação discreta, marcando sete gols em 47 jogos, ao longo de 2019.

Diego Tardelli é a sétima contratação do Atlético para a temporada. Além dele, já chegaram ao Alvinegro os laterais Maílton e Guilherme Arana, o volante Allan e os meia-atacantes Hyoran, Dylan Borrerro e Savarino.

Histórico

A primeira passagem de Tardelli ocorreu entre 2009 e 2011. No período, o jogador conquistou o título do Campeonato Mineiro de 2010 e a artilharia do Campeonato Brasileiro de 2009, com 19 gols, ao lado de Adriano, do Flamengo.

Depois de uma passagem pelo Anzhi Makhachkala, da Rússia, e pelo Al-Gharafa, do Catar, o atacante voltou ao Galo em 2013.

No mesmo ano, juntamente com Ronaldinho Gaúcho, Jô e Bernard, montou o quarteto ofensivo que conquistou o título do Campeonato Mineiro e da Copa Libertadores.

Em 2014, com a saída de R10, Tardelli foi um dos protagonistas do título da Copa do Brasil, conquistado sobre o Cruzeiro.

Ao longo das duas passagens pelo Atlético, o atacante disputou 219 jogos e marcou 110 gols, sendo o 15º maior artilheiro da história do clube.