Jorge Sampaoli é o novo técnico do Atlético. O anúncio da chegada do argentino foi feito pelo presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara por meio das redes sociais, na tarde deste domingo (1).

Sampaoli chegou a Belo Horizonte na manhã deste domingo para uma reunião com Sette Câmara para selar o acordo. O encontro também contou com a presença de empresários que estão ajudando o Galo a viabilizar a contratação do treinador.

Aos 59 anos, Jorge Luis Sampaoli Moya chega para substituir Rafael Dudamel, que foi demitido após a eliminação para o Afogados-PE, na Copa do Brasil, na última quarta-feira.

O Galo ainda não diviulgou a duração do contrato com o argentino, mas a tendência é de que o vínculo seja firmado até dezembro de 2021.

A estreia de Sampaoli no comando do Atlético vai ser justamente no maior clássico do futebol mineiro. Galo e Cruzeiro se enfrentam no pxómi sábado (7), às 19h, no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O mando de campo da partida será do Alvinegro.

Novela

O casamento entre Atlético e Sampaoli poderia ter acontecido em janeiro, quando as partes discutiram um possíve acerto, mas o acordo acabou não acontecendo.

Na ocasião, além da parte financeira, uma série de exigências do treinador foram entraves na negociação. Por tratar o argentino como principal opção para dirigir o time, a cúpula alvinegra até cedeu em algum dos desejos de Sampaoli, mas mesmo houve um distanciamento entre as propostas.

Com a negativa, o Atlético voltou as atenções para Rafael Dudamel, e conseguiu contratar o então técnico da seleção da Venezuela.

Sampaoli, por sua vez, chegou a se aproximar de um acerto com o Palmeiras, mas também não sacramentou o acordo com o time paulista.

Dois meses após as negociações frustradas, Galo e Sampaoli cederam nas tratativas e conseguiram chegar a um denominador comum.