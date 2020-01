Acabou a novela! Faltando 20 minutos para o nascer da quinta-feira (9), o volante Allan foi anunciado como reforço do Atlético.

Após uma queda de braços com o Fluminense, que tentava manter o atleta no elenco, a diretoria do alvinegro conseguiu convencer o Liverpool, antigo dono do passe, a trazê-lo para Minas Gerais.

Allan, de 22 anos, chegou em BH na tarde desta terça (7), fez exames e começou a busca por imóveis para se mudar. Ele assina até dezembro de 2023 com o novo clube e chega como reforço de peso da era Rui Costa.

Especula-se que o Atlético desembolsou cerca de 3,5 milhões de euros para adquirir 80% do atleta, destaque do Tricolor em 2019. O clube, porém, não revela os valores da transação.

Números de Allan em 2019, pelo Fluminense (Footstats):

28 jogos

Passes certos: 1938 (1º do campeonato, com 94,6% de acerto)

43 desarmes (comparando com os jogadores do Atlético, número menor apenas que o de Luan)

1 assistência

13 amarelos

1 vermelho