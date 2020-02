Com respaldo de análises físicas e tudo o que é conhecido sobre os primeiros jogos de um ano no futebol brasileiro, Rafael Dudamel insiste na ideia de que as partidas disputadas no Campeonato Mineiro fazem parte da pré-temporada de sua equipe, o que inegavelmente faz sentido. No entanto, o mês de fevereiro, que se inaugura neste sábado (1), reserva ao Atlético confrontos decisivos, que ditarão como será o resto da temporada alvinegra.

E o último teste antes da primeira "final" do Galo no ano será contra o Tombense, neste domingo (2), às 16h, no Independência. Mas como já adiantado pelo treinador venezuelano, os 11 que começam em campo no duelo válido pela quarta rodada do Estadual devem ser bem diferentes daqueles que serão os titulares contra o Unión Santa Fé, no embate de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

É verdade também que a cabeça do atleticano já está voltada para o estádio 15 de Abril, onde o Atlético visita a equipe argentina. Em Belo Horizonte, o torcedor assistirá aos reservas, fazendo o último jogo da pré-temporada tão enfatizada por Dudamel. A esperança tanto da arquibancada quanto do banco reservas é que algum atleta se destaque e possa ganhar mais espaço no momento em que realmente o ano competitivo se inicia.

Desta forma, a maioria dos olhares no domingo se voltarão para aquele que chegou ao clube tratado como uma joia. Impedido de estrear pela sua nova equipe por conta de uma suspensão que adquiriu quando atuava pelo Santa Fé, o colombiano Dylan Borrero deve iniciar a partida como titular e, finalmente, vestir a camisa do Atlético.

O certo é que, independentemente dos problemas do calendário brasileiro, a pré-temporada da maioria dos jogadores do Atlético chegou ao fim. Agora, aqueles que compõem a equipe considerada ideal, já estrarão em campo com clima e responsabilidade de decisão, na próxima quinta (6). Enquanto isso, caberá aos reservas atuar neste domingo e buscar espaço no time.

No calendário do importante mês de fevereiro, além das duas partidas diante do Unión Santa Fé, está o jogo único entre Campinense e Galo, em Campina Grande, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Os clubes se enfrentam no próximo dia 12.

ATLÉTICO X TOMBENSE

Motivo: 4ª Rodada do Campeonato Mineiro

Local: Estádio Independência

Data: Domingo (2/2)

Horário: 16h

Arbitragem: Murilo Misson, auxiliado por Marconi Helbert Vieira e Felipe Alan de Oliveira

Transmissão: TV Globo

ATLÉTICO: Michael, Patric, Igor Rabello, Iago Maidana e Hernádez (Fábio Santos), Martínez, Adriano e Bruninho (Castilho); Marquinhos, Borrero e Ricardo Oliveira. Técnico: Rafael Dudamel

TOMBENSE: Felipe Garcia; David, Admilton, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Ibson e Marquinhos; Gersinho, Cássio Ortega e Rubens. Técnico: Eugênio Souza.

*Sob supervisão de Thiago Prata