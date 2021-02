O atacante Neto Berola não faz mais parte dos planos do América para a temporada que se inicia. O vínculo do jogador de 33 anos se encerrou após a última partida do Coelho Série do Campeonato Brasileiro e, sem acordo entre as partes, não houve renovação.

Defendendo o Coelho em duas temporadas, Berola fez 30 jogos em 2019 e marcou quatro gols; em 2020, ele esteve em campo em 25 oportunidades e anotou apenas dois tentos na campanha que levou o alviverde à elite.