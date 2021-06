O Atlético venceu o Remo por 2 a 0, nesta quarta-feira (2), no estádio Baenão, em Belém, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e deu um passo importante rumo à classificação para as oitavas de final do torneio.

De quebra, o Galo encerrou um incômodo jejum na competição, voltando a estrear com vitória após sete anos.

A última vez que o Atlético havia debutado no torneio com triunfo foi em 2014, ano em que se sagrou campeão. Na ocasião, o Galo bateu o Palmeiras por 1 a 0, no estádio Pacaembu. No jogo de volta, uma vitória por 2 a 0 sacramentou a vaga às quartas de final.

Nas seis estreias seguintes, o Alvinegro somou cinco empates e uma derrota. Em algumas situações, se aproveitou do recente regulamento, que dá a vantagem do empate no jogo único para o time mais bem ranqueado na CBF.

No período, entrou direto nas oitavas de final em quatro oportunidades, por ter participado da Copa Libertadores no mesmo ano.

Com o triunfo em Belém, os comandados do técnico Cuca poderão perder até por um gol de diferença na segunda partida, marcada para o dia 10 de junho, às 19h, no Mineirão. Uma vitória do time paraense por dois gols de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Lembrando que o regulamento da competição não prevê o gol marcado fora de casa como critério de desempate.

Confira a lista das últimas sete estreias do Galo na Copa do Brasil:

2015 – Atlético 1 x 1 Figueirense - Independência (oitavas de final)

2016 – Atlético 1 x 1 Ponte Preta – Mineirão (oitavas de final)

2017 – Paraná 3 x 2 Atlético – Couto Pereira (oitavas de final)

2018 – Atlético-AC 1 x 1 Atlético – Arena da Floresta (primeira fase)

2019 – Atlético 0 x 0 Santos – Independência (oitavas de final)

2020 – Campinense-PB 0 x 0 Atlético – Amigão (primeira fase)

2021 - Remo 0 x 2 Atlético - Baenão (terceira fase)