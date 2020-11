A vitória por 2 a 1 para o Corinthians, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, não só deu a liderança da competição ao Galo, mas também quebrou um tabu do Alvinegro na casa do Timão.

O triunfo deste sábado (14) foi o primeiro do Atlético na Neo Química Arena, após mais de seis anos de inauguração do estádio. (Confira os duelos abaixo)

Antes do triunfar de virada, com gols de Guilherme Arana e Marrony, o Galo havia jogado sete vezes na Neo Química Arena, sendo derrotado quatro vezes e empatando em outras três oportunidades.

A última vitória do Galo como visitante diante do Corinthians havia acontecido no dia 14 de julho de 2013.

Na ocasião, o Alvinegro venceu por 1 a 0, com gol de Rosinei, no duelo que valeu pela 8ª rodada do Brasileirão.

Confira os duelos entre Corinthians e Atlético na Neo Química Arena:

Corinthians 1 x 2 Atlético - 14/11/2020 - Campeonato Brasileiro

Corinthians 1 x 0 Atlético - 01/09/2019 - Campeonato Brasileiro

Corinthians 1 x 1 Atlético - 01/09/2018 - Campeonato Brasileiro

Corinthians 2 x 2 Atlético - 26/11/2017 - Campeonato Brasileiro

Corinthians 0 x 0 Atlético - 05/10/2016 - Campeonato Brasileiro

Corinthians 1 x 0 Atlético - 18/07/2015 - Campeonato Brasileiro

Corinthians 2 x 0 Atlético - 01/10/2014 - Copa do Brasil

Corinthians 1 x 0 Atlético - 11/09/2014 - Campeonato Brasileiro