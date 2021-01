A final da Libertadores entre Santos x Palmeiras, marcada para 30 de janeiro, atingiu diretamente a vida do Atlético. O motivo? O alvinegro encara o Peixe em data próxima à grande decisão no Maracanã. Com isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) preciscou fazer ajuste na agenda.

A princípio, o confronto entre Atlético x Santos estava marcado para 27 de janeiro, mas foi antecipado para o sábado (26), às 20h, no Mineirão. O jogo será válido pela 28ª rodada e deveria ter sido disputado no início do mês.

Mas não parou por aí. A mudança de data da partida contra o Peixe afetou também o jogo seguinte para o Galo, devido ao tempo de descanso para os atletas. Com isso, o duelo contra o Vasco, em São Januário, passou para 23 (sábado), a partir das 21h30.