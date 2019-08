A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quarta-feira (21) nas redes sociais que o cadastro de torcedores para a compra de ingressos para a final da Copa Sul-Americana já começou. A partida acontece no dia 9 de novembro, no Estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

As vendas começam no dia 5 de setembro, mais de dois meses antes de a bola rolar na capital paraguaia para a primeira decisão da competição em jogo único.

A entidade não divulgou quantos bilhetes serão disponibilizados, mas serão quatro categorias. A mais barata delas, categoria 4, custa US$ 40 (cerca de R$ 160). Este é o mesmo valor da categoria 3 até o dia 11 de setembro, quando passará a custar US$ 60 (cerca de R$ 240).

As entradas mais caras são enquadradas nas categorias 2, que custa US$ 100 (cerca de R$ 400), e 1, que tem o bilhete vendido a US$ 500 (cerca de R$ 2.000).

O cadastro de torcedores e a compra de ingressos acontece no site copasudamericana.com/ingressos.

O Atlético está a um empate das semifinais da Copa Sul-Americana, contra o Colón, da Argentina. Na última terça-feira (20), no jogo de ida das quartas, venceu o La Equidad, da Colômbia, por 2 a 1, no Independência. Na próxima terça-feira (27), os dois times se enfrentam no Estádio El Campín, em Bogotá.