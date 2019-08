A partida de volta da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino A2, entre Cruzeiro e São Paulo, maraca para o próximo domingo (25), às 14h, no Mineirão, não será mais no Gigante da Pampulha. O jogo será disputado no mesmo horário, mas no Estádio das Alterosas, no SESC Venda Nova.

No confronto de ida da final, no último domingo (18), no Pacaembu, o São Paulo ficou muito próximo da taça goleando o Cruzeiro por 4 a 0. Mas não é este o motivo da mudança de local da partida, mas sim uma recomendação da Polícia Militar de Minas Gerais (PM).

Em ofício enviado ao Ministério Público de Minas Gerais (MP/MG), a PM revelou a preocupação com a possibilidade de confrontos entre atleticanos e cruzeirenses nos arredores do estádio, pois na manhã deste domingo está programada uma corrida de rua do Atlético na Pampulha.

Confira a nota do Cruzeiro em seu site oficial:

O Cruzeiro Esporte Clube informa que, atendendo a um pedido da Polícia Militar de Minas Gerais, o jogo diante do São Paulo, válido pela finalíssima do Campeonato Brasileiro Feminino A2, não poderá ser realizado no estádio Mineirão, conforme informamos na última sexta-feira, 16 de agosto de 2019.

O 34º Batalhão da Polícia Militar enviou um ofício ao Ministério Público pontuando que, devido à realização de um outro evento nos arredores do estádio Mineirão, previamente marcado e envolvendo o Clube Atlético Mineiro, as duas torcidas fatalmente se encontrariam pelas ruas, fato que poderia gerar “a possibilidade de confrontos e danos ao patrimônio público e/ou privado”.

O outro evento, uma corrida de rua, tem previsão para término às 10h. No entanto, após o fim da corrida, acontecerá uma premiação e a realização de shows, com término previsto para as 14h, horário que entra em choque direto com o da realização do jogo entre Cruzeiro e São Paulo, marcado justamente para 14h.

No mesmo ofício, de número 630.3/19, o 34º Batalhão da Polícia Militar sugere que a partida de futebol feminino seja transferida para outro dia ou horário. Porém, após consulta feita junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Cruzeiro foi informado que a TV Bandeirantes, emissora detentora dos direitos de transmissão da competição, não abre mão da realização do jogo no dia e horário anteriormente estipulados: 25 de agosto, às 14h.

Desta forma, informamos que a partida entre Cruzeiro e São Paulo será realizada no estádio das Alterosas, no SESC Venda Nova, local onde o time celeste realizou toda a sua campanha em casa, vencendo os cinco jogos disputados, obtendo assim um aproveitamento de 100%.

O Cruzeiro lamenta que esta partida não possa ser realizada no Mineirão, mas garante que continuará abraçando e apoiando o projeto do futebol feminino, um dos mais bem-sucedidos da categoria nesta temporada no Brasil, e que confia que nossas meninas, As Cabulosas, possam reverter a vantagem conquistada pelo adversário no jogo de ida.