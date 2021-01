Foram divulgados datas, horários e locais da grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Apesar de ter encerrado a primeira fase na liderança, o Atlético, na busca por seu primeiro caneco do torneio, decidirá o título na casa de seu adversário, o Athletico-PR. Segundo o regulamento, as pontuações nas etapas seguintes continuam valendo e, por conta disso, o Furacão ultrapassou o alvinegro em pontos, o que lhe garante ser o mandante no segundo duelo.

A ida será neste domingo (17), às 20h, no Sesc Venda Nova, e a volta ocorrerá no CAT do Caju, no dia 24 de janeiro, no mesmo horário. Os jogos terão transmissão da Band, do SporTV e da CBF TV.

Dois resultados iguais levam a decisão para a disputa de pênaltis.

Técnico do Galinho, Marcos Valadares ressalta que sua equipe precisa “pressionar” o oponente nesta final. “Fazer o que fizemos durante a competição, o que fizemos bem e nos deu bons resultados. Não temos motivo para mudar isso, sabendo que vamos enfrentar uma grande equipe e será uma grande final”, disse ele à TV Galo.

“O ponto chave de todo esse contexto foi a preparação, toda a entrega de todos os envolvidos, atletas, comissão, direção, todo o processo, todo o suporte que tivemos para conseguir colocar em campo no dia a dia o trabalho, o treino, para que os atletas se desenvolvessem mais e, nos jogos, conseguir transferir o que fizemos no dia a dia. Não à toa, a gente está na final, de forma muito merecida”, completou.