Mais um evento histórico acontecerá neste domingo (21), às 11h, no Mineirão. Pela segunda vez no Gigante da Pampulha e pela primeira com a presença da torcida, Cruzeiro e Atlético se enfrentarão em jogo único para decidir quem levantará a taça do Campeonato Mineiro Feminino de 2021.

As Vingadoras chegam à final após vencer duas partidas sobre o América: a primeira por 3 a 0 e a segunda por 1 a 0. Já as Cabulosas garantiram a vaga após eliminar o Ipatinga, vencendo os dois jogos por 1 a 0.

O Cruzeiro tem a melhor campanha e a artilheira da competição. Neste caso, Maria, com cinco gols em cinco jogos. Foram quatro vitórias e apenas uma derrota. A equipe marcou 16 gols até agora.

Já o Atlético soma três vitórias, uma derrota, um empate e nove gols marcados, sendo três de Iara, artilheira do clube.

Por ter feito uma melhor campanha no primeiro turno, o Cruzeiro é o time mandante da final. E por iniciativa do clube celeste, em conjunto com o Mineirão e a Federação Mineira de Futebol (FMF), foi pedida a liberação da presença de torcedores no estádio. A petição foi autorizada pela Prefeitura de Belo Horizonte e os ingressos estão sendo vendidos desde quarta-feira (17), com preços a partir de R$ 10.

Os protocolos contra a Covid-19 são os mesmos impostos ao Campeonato Brasileiro: uso de máscaras; apresentação de documento de identificação; e comprovante das duas doses da vacina ou teste PCR negativo com até 72h de antecedência.

No ano passado, a final do Mineiro movimentou o cenário do futebol ao escolher, pela primeira vez, o Gigante da Pampulha para receber a partida. Naquela ocasião, o Atlético ganhou a disputa de pênaltis por 5 a 3.