O jogo de ida da final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético tem horário e local definido, será disputado no Mineirão, neste domingo, às 16h. No entanto, o duelo da volta que terá mando do Alvinegro ainda não tem a definição do palco do jogo, apenas a definição de que acontecerá no sábado (20), às 16h30.

Como o Atlético tem até a próxima segunda-feira para indicar onde mandará o segundo jogo da decisão, a indefinição sobre o local da finalíssima permanecerá até depois do confronto deste fim de semana.

O que para o zagueiro Dedé não é nenhum problema. O camisa 26, um dos destaques do Cruzeiro, afirma que o trabalho dos atletas é entrar e jogar, seja onde for o jogo.

“A gente não se preocupa. Do nosso lado vamos tentar fazer o melhor no Mineirão, onde será o primeiro jogo. Independentemente onde for o segundo jogo, o primeiro jogo é que será importante para nós. No Mineirão ou Independência vamos procurar fazer sempre o melhor, como sempre. É uma resposta que normalmente a gente fala, mas não tem como a gente pensar se vão escolher Mineirão ou Independência. A gente vai tentar buscar o título”, disse.

Mesmo em má fase, o Atlético é que tem a vantagem na grande final, já que terminou a fase classificatória na primeira colocação. Por isso mandará o segundo jogo.

E a escolha do local da partida, ao que parece, está condicionada ao resultado do duelo deste domingo. Um resultado mais desfavorável ao Galo pode fazer com que a diretoria escolha o Independência.

O técnico Mano Menezes comentou em coletiva de imprensa sobre essa premissa favorável ao arquirrival, que pode escolher após o jogo de domingo onde quer jogar a partida que definirá o campeão mineiro de 2019.

“Está no regulamento, a Federação está cumprindo o que está no regulamento. Pode ser assim a questão do local, do jogo. Isso não nos cabe, isso não pertence ao Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar a primeira partida em sua casa como mandante, é o que a campanha, o desempenho das duas equipes previa em termos de regulamentação. E segunda-feira vão definir onde será o segundo jogo, que certamente será sábado, que para nós é o mais importante é saber a data para fazermos um bom planejamento, e isso está de bom tamanho para nós”, garantiu.