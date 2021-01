Um dos maiores ídolos da história do Atlético, Ubaldo Miranda foi presenteado com uma TV nova, nesta quinta-feira (28). A iniciativa da diretoria do Galo, que teve apoio da Betano, nova patrocinadora máster do clube, surgiu após a torcida alvinegra se mobilizar nas redes sociais nos últimos dias. A televisão de Ubaldo queimou, e o ex-atacante ficou sem poder acompanhar os jogos do time na reta final do Brasileirão.

O aparelho foi entregue pelo próprio presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e pelo Galo Doido, mascote do Alvinegro. Além do eletrodoméstico, Miranda ganhou um ano de pacote do canal Premiere, que transmite os jogos do Brasileirão no sistema pay-per-view.

“Mesmo estando ao nosso lado há pouco tempo, a Betano já compreendeu que o Atlético é, em sua essência, esta enorme paixão dos torcedores pelo Clube e pelos ídolos que, como o Ubaldo, ajudaram a escrever a história da nossa camisa”, disse Coelho.

Ainda de acordo com o Galo, a vaquinha para Ubaldo continua ativa, e todo o valor arrecadado será repassado para o ex-jogador.

História

Natural de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, Ubaldo Miranda foi campeão mineiro em 1950, 1952, 1953, 1954, 1955 e 1958, integrando alguns dos maiores esquadrões da história alvinegra.

O ápice do ex-atacante ocorreu em um dos momentos de maior hegemonia do clube no futebol mineiro, que foi na chamada Era Independência, quando o Gigante do Horto era o maior estádio de Belo Horizonte.

Em 1953 e 1958, além da taça, Miranda alcançou a artilharia, balançando as redes 13 vezes nos dois torneios. Com 135 gols, em 274 jogos, Ubaldo é o oitavo maior artilheiro da história do Atlético.