Recentemente, o atacante Hulk disse à TV Galo que ele chega a perder até cinco quilos a cada jogo, por conta de esforço físico. Nesta quarta-feira (17), o fisiologista atleticano Roberto Chiari explicou essa situação, ressaltando que se trata de algo normal e que, na verdade, o avante recupera essa mesma quantidade por meio de hidratação.

"Às vezes isso acontece. Há atletas, como o caso do Hulk, que transpiram muito, mas não significa que isso seja ruim. O atleta que transpira muito usa do mecanismo mais eficiente de dissipar o calor do corpo dele, que é através da sudorese. Esse suor, quando evapora, faz com que o jogador perca o calor do corpo de forma mais eficiente. Isso não é problema. Requer mais atenção à hidratação desse atleta”, afirmou à TV Galo.

E continuou: “Quando há uma parada numa partida, o primeiro a quem os massagistas oferecem água ou isotônico é o Hulk, porque ele vai desidratar muito. Ele tem perdido muito peso em treinos. Graças a Deus não tem chegado aos cinco quilos, pela eficiência do trabalho dos nossos massagistas sempre oferecendo a hidratação. Tem que se incentivar a hidratação dele”.

Chiari informou ainda que avaliam Hulk na balança todos os dias. “No dia seguinte, ele volta com o mesmo peso do dia anterior do treino. Ele não tem prejuízo desde que tenhamos essa atenção com ele", disse.

