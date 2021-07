O chefe da fisioterapia do Cruzeiro, Charles Costa, não faz mais parte do quadro de funcionários do clube. A saída do profissional foi comunicada por ele mesmo, por meio de uma postagem nas redes sociais. Segundo apurou a reportagem, o novo destino do profissional é o Santos, que, recentemente, contratou André Mazzuco, o ex-diretor de futebol da Raposa.

"Ah, o tempo... Não era pra você chegar, mas você chegou. Trabalhando no Cruzeiro, contribuí com o melhor de mim na construção dessa linda história. Foram 26 títulos, milhões de sorrisos, incontáveis amigos. Vivi sua alegria, sofri sua dor. Obrigado, amado Cruzeiro", disse Charles nas redes sociais.

Em contato com o Cruzeiro, o clube confirmou a saída do profissional, mas sem dar detalhes sobre os motivos. Charles chegou ao Cruzeiro em 1995 e também atua pela seleção brasileira. Ele esteve com a comissão técnica do Brasil na Copa América.