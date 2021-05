O fisioterapeuta do Cruzeiro, Charles Costa, foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para trabalhar com a Seleção durante a Copa América. O torneio será realizado na Argentina e na Colômbia, entre os dias 14 de junho de 10 de julho.

Com históricos de outras convocações para atuar com a amarelinha, Charles vai se apresentar na Granja Comary no dia 9 de junho.

Ao site oficial da Raposa, o profissional mostrou entusiasmo em mais uma vez servir a seleção brasileira.

“Todas as convocações para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira são motivo de muita alegria e satisfação. Todos os dias aprendo com os profissionais que estão lá, realizando suas funções com maestria e dedicação. Agradeço à CBF pela confiança no meu trabalho, e ao Cruzeiro e todos os funcionários do Clube por fortalecerem meus passos e me permitir viver este sonho”, disse Charles, nesta terça-feira (11).

Dono de nove títulos da Copa América, o Brasil está no Grupo B do torneio, ao lado de Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Na outra chave estão Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

O time comandado pelo técnico Tite vai estrear na competição contra a Venezuela, no dia 14 de junho, às 20h, no estádio Atanasio Giradort, em Medellín.