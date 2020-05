A semana começou com duas notícias ruins para Jorge Sampaoli. Durante a atividade da última terça-feira (26), o técnico argentino perdeu os volantes Jair e Gustavo Blanco, por lesão. Nesta quinta (28), o chefe do departamento médico do clube, Rodrigo Lasmar, explicou a situação dos atletas.

"No treino de terça-feira, o Jair teve uma entorse no joelho esquerdo. Ele sentiu uma dor, não conseguiu continuar em campo e foi submetido a um exame de imagem. Foi confirmada a ruptura do menisco medial. Ontem à noite, foi submetido a uma artroscopia no hospital Materdei. Ele já teve alta pela manhã e no início da semana já inicia o tratamento aqui no CT", destrincha Lasmar.

"O Blanco, durante o movimento de chute, acabou rompendo o tendão do músculo reto femural. Ele acabou sentindo um estalo na hora do movimento e fará o tratamento à base de fisioterapia aqui na Cidade do Galo. Vamos tentar acelerar ao máximo o processo para que ele volte o mais rápido possível. Porém, este é um processo que demanda a cicatrização do tendão, até que ele possa voltar gradativamente às atividades físicas", finaliza.