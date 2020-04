Presente ao primeiro dia de obras no local onde será construída a Arena MRV, nova casa do Atlético, o presidente Sérgio Sette Câmara não escondeu a emoção pelo privilégio de fazer parte deste novo capítulo que começa a ser escrito pelo clube.

"A sensação que tenho hoje é de que fizemos história e que vamos ficar marcados para o resto da vida como as pessoas que estavam aqui, vivas, e vivendo este momento único,de encerrar a parte burocrática, de documentação e de todos os obstáculos que enfrentamos até chegar a este dia e, enfim, começar a construção daquela que vai ser a casa do Atlético por muitos e muitos anos. Será o estádio que nossos filhos e netos frequentarão", comenta Sette Câmara ao Hoje em Dia.

"Eles olharão na internet e verão fotos "antigas", como nós fizemos com o Mineirão, por exemplo, e pensar como eram as coisas neste tempo, como foi que pensaram nisso (na construção da Arena) e como as pessoas tiraram isso do papel. Se perguntarão também como num período tão difícil na história do mundo, estas pessoas conseguiram erguer um estádio para 46 mil torcedores, e como mudaram a história do clube", acrescenta.

Sobre a relação entre a construção da Arena e o que isso refletirá no futebol, o presidente destaca que sempre estarão diretamente ligados. Além disso, Sette relembra outras pessoas que ficaram marcadas na história do Atlético.

"Quero crer que o Atlético será mais pujante e seguir como um dos maiores clubes do Brasil por muitos anos; e a história do estádio estará diretamente ligada a isso. Teremos muita força para vencer os adversários na nossa casa, mas também será uma grande fonte de receita, que colocará o clube em outro patamar. Ao fazer isso, estamos fazendo história, assim como fizeram aqueles ao construir a Vila Olímpica, que compraram o Labareda, que construiram e aperfeiçoaram nosso CT, e também aqueles que fizeram a sede, o shopping, e, agora, os que fizeram o estádio. Não é obra de um ou de dois, é o sonho de muitas pessoas. Algumas trabalharam mais e outras menos, mas todas tiveram o sonho de ver este estádio pronto", destaca.

"Espero estar vivo e presente, como torcedor e atleticano fanático que sou, e quero ver o dia da inauguração da nossa casa. Vai ser muito emocionante ver, dia após dia, ele ser erguido, e poder ver jogos daqui há alguns meses; é emocionante poder ter sido parte desta história", finaliza.

A expectativa é que a Arena MRV seja entregue aos torcedores, no máximo, em 30 meses.