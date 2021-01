O Flamengo perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena da Baixada, o time carioca perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR, neste domingo, pela 32ª rodada da competição.

A equipe da casa chegou ao triunfo com gols do lateral-esquerdo Abner e do atacante Renato Kayzer. Gustavo Henrique marcou para o Fla.

Com o resultado, o Flamengo permaneceu na terceira colocação, com 55 pontos, atrás do São Paulo, que tem 58 pontos, e do Internacional, líder do torneio, que chegou aos 62 pontos.

Com 54 pontos, o Atlético fecha o grupo dos quatro primeiros do Brasileirão.

Tanto Galo, quanto o Rubro-Negro carioca tem um jogo a menos do que os dois primeiros colocados.

O Furacão, por sua vez, chegou aos 42 pontos, e agora ocupa a 11ª colocação na classificação.

A equipe carioca volta a campo na próxima quinta, para encarar o Grêmio, às 20h, na Arena do Grêmio, em duelo atrasado da 23ª rodada do Brasileirão.

Já o próximo compromisso do Athletico-PR será no próximo domingo, às 19h, contra o Ceará, no Castelão.