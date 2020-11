O Atlético voltará à liderança da Série A do Campeonato Brasileiro se vencer o Palmeiras nesta segunda-feira (2), às 17h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada da competição. Isso porque depois de o Internacional perder para o Corinthians por 1 a 0, no último sábado (31), na Neo Química Arena, em São Paulo, neste domingo (1), o Flamengo foi goleado por 4 a 1, de virada, pelo São Paulo, no Maracanã.

O centroavante Pedro abriu o placar para o Flamengo, mas perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Tiago Volpi, que antes tinha pegado uma cobrança de Bruno Henrique

Assim, colorados e rubro-negros seguem na primeira e segunda colocações, respectivamente, com 35 pontos e dez vitórias. Se o Galo bater o Verdão nesta segunda-feira, chegará à mesma pontuação, mas com um triunfo a mais. Além disso, o time de Jorge Sampaoli tem uma partida a menos que os dois clubes à sua frente na classificação, contra o Athletico-PR, pela 6ª rodada. O confronto foi adiado por causa da decisão do Campeonato Mineiro.

O jogo

O Flamengo abriu o marcador logo aos 5 minutos, com mais um golaço do centroavante Pedro. Tchê Tchê empatou para o São Paulo, mas o rubro-negro teve a chance de voltar à frente do placar num pênalti sofrido por Everton Ribeiro. Aí começou a brilhar a estrela do goleiro Tiago Volpi, que defendeu a cobrança de Bruno Henrique. No final da primeira etapa, o garoto Brenner decretou a virada do Tricolor.

Logo aos 13 minutos do segundo tempo, o São Paulo chegou aos 3 a 1 com Reinaldo cobrando pênalti cometido por Gustavo Henrique em Brenner.

Aos 16, novo pênalti para o Flamengo. A cobrança foi de pênalti, que também parou em Tiago Volpi, que defendeu inclusive o chute do centroavante no rebote.

A vitória são-paulina virou goleada aos 37 minutos. Luciano invadiu a área lançado pelo goleiro Tiago Volpi, escorou bem com o corpo e finalizou, de perna direita, no canto de Hugo Souza.



A FICHA DO JOGO

FLAMENGO 1

Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan (Léo Pereira) e Filipe Luís; Gomes e Gérson; Everton Ribeiro (Lincoln), Vitinho (Michael) e Bruno Henrique; Pedro. Técnico: Domènec Torrent

SÃO PAULO 4

Tiago Volpi; Tchê Tchê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo (Léo); Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes (Vitor Bueno); Luciano e Brenner (Pablo). Técnico: Fernando Diniz

DATA: 1º de novembro de 2020

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Pedro, aos 5, Tchê Tchê, aos 17, e Brenner, aos 45 minutos do primeiro tempo; Reinaldo, aos 13, e Luciano, aos 37 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Vinícius Melo de Lima, todos do Rio Grande do Norte

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

CARTÃO AMARELO: Isla, Gomes, Gustavo Henrique e Gérson (Flamengo); Diego Costa, Tiago Volpi e Daniel Alves (São Paulo)