O português Jorge Jesus é o substituto de Abel Braga no comando do time do Flamengo. O anúncio foi feito pela diretoria do clube carioca, neste sábado, nas redes sociais, com direito a fotos do treinador e o presidente Rodolfo Landim, em Madri. O contrato é de um ano.



Jorge Jesus, que vai assistir à final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Tottenham, neste sábado, no estádio do Atlético de Madrid, deve se apresentar na Gávea antes do dia 20 de junho, quando os jogadores se reapresentam após uma semana de folga na Copa América, e terá três semanas de treinos antes do retorno para o Campeonato Brasileiro.



Em entrevista ao GloboEsporte.com, Jesus disse que conhece todos os jogadores do Flamengo, mas não trabalhou com nenhum. Também afirmou que acompanha o futebol brasileiro "24 horas" pela televisão e deu a entender que pediu reforços, apesar de considerar a equipe carioca muito forte.



Aos 64 anos, Jorge Jesus estava desempregado desde fevereiro, quando saiu do Al Hilal, da Arábia Saudita, sua primeira experiência internacional. O treinador soma três títulos portugueses, uma taça de Portugal e cinco taças da Liga de Portugal, pelo Benfica. Pelo Sporting, ganhou mais uma Taça da Liga de Portugal e foi campeão da Supercopa Saudita pelo Al Hilal.