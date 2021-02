O Flamengo tomou a vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro do Atlético com a goleada de 3 a 0 sobre o Sport, nesta segunda-feira (1), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 33ª rodada da competição. Os gols foram marcados pelos atacantes Gabriel e Bruno Henrique, no primeiro tempo, e Pedro, na etapa final.

No último domingo (31), com os 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Mineirão, o Galo tinha chegado à segunda colocação, com 60 pontos. Com o resultado na capital pernambucana, o rubro-negro carioca foi aos 61.

A goleada do Flamengo sobre o Sport começou com uma falha de Patric, que permitiu a Arrascaeta cruzar para Gabriel marcar logo aos três minutos de jogo

A liderança isolada do Brasileirão é do Internacional, que também no último domingo à noite fez 2 a 1 no Bragantino, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e chegou aos 65 pontos, quatro a mais que o Flamengo e cinco de frente em relação ao Atlético.

Na 34ª rodada, o time de Sampaoli será o primeiro a entrar em campo mais uma vez. Nesta quarta-feira (3) encara o Goiás, às 21h30, na Serrinha, em Goiânia.

Na próxima quinta-feira (4), às 21h, o time carioca faz o clássico contra o Vasco, no Maracanã, e o Colorado encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

A FICHA DO JOGO

SPORT 0

Luan Polli; Ewerthon (Lucas Venuto), Adryelson, Maidana e Júnior Tavares (Sander); Ronaldo Henrique (Bruninho), Betinho, Patric, Thiago Neves e Marquinhos (Gustavo Oliveira); Dalberto (Hernane). Técnico: Jair Ventura

FLAMENGO 3

Diego Alves (Hugo Souza); Isla, William Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego (João Gomes), Gérson (Pepê), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel (Vitinho) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Rogério Ceni

DATA: 1º de fevereiro de 2021

ESTÁDIO: Ilha do Retiro

CIDADE: Recife

MOTIVO: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

GOLS: Gabriel, aos 3, e Bruno Henrique, aos 18 minutos do primeiro tempo; Pedro, aos 50 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Rafael Tracci (SC), auxiliado por Rafael Trombeta (PR) e Helton Nunes (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

CARTÃO AMARELO: Marquinhos e Ronaldo Henrique (Sport); Diego e Gérson (Flamengo)