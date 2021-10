Flamengo e Atlético estão confirmados para o duelo deste sábado (30), às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Confira mais abaixo)

O Galo, como já era esperado, vai com a mesma escalação do time titular que venceu o Cuiabá. Savarino, Vargas e Diego Costa são algumas das opções no banco de reservas.

Já o Flamengo tem vários desfalques, como Filipe Luís, Arrascaeta, Diego e Pedro.

O Galo lidera o Brasileirão, com 59 pontos, 13 a mais que o Rubro-Negro, quinto colocado.

Confira a ficha abaixo

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO

FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Gustavo Caio, Léo Pereira e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Michael; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa

Técnico: Renato Gaúcho

ATLÉTICO

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno

Técnico: Cuca

DATA: 30 de outubro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro (RJ)

MOTIVO: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco (FIFA), auxiliado por Rafael da Silva Alves (FIFA) e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA), do Rio Grande do Sul