O Flamengo perdeu a chance de assumir, pelo menos temporariamente, a liderança da Série A ao empatar por 1 a 1 com o Bragantino, neste domingo (7), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 35ª rodada.

Os gols foram marcados por Gabriel, no primeiro tempo, cobrando pênalti, e por Ytalo, na etapa final.

Gabriel marcou o gol do Flamengo em Bragança Paulista cobrando pênalti

Com o resultado, o rubro-negro carioca segue na segunda colocação, agora com 65 pontos, um a menos que o Internacional e com cinco de vantagem em relação ao Atlético, que é terceiro. Colorado e Galo têm um jogo a menos, pois entram em campo pela 35ª rodada na próxima quarta-feira (10).

O Internacional recebe o Sport, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Atlético encara o Fluminense, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Vencendo os pernambucanos, os gaúchos voltam a abrir quatro pontos na ponta do Campeonato Brasileiro em relação ao vice-líder. Já o time de Jorge Sampaoli tem a chance de diminuir para dois pontos sua distância em relação ao Flamengo.

Na 37ª e penúltima rodada da Série A, flamenguistas e colorados fazem um confronto direto se enfrentando dia 21 de fevereiro, às 16h, no Maracanã.

A FICHA DO JOGO

BRAGANTINO 1

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar (Luan Cândido); Raul, Ryller (Eric Ramires); Arthur, Claudinho e Helinho (Bruno Tubarão); Ytalo (Hurtado). Técnico: Mauricio Barbieri

FLAMENGO 1

Hugo Souza; Isla (Matheuzinho), William Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; João Gomes (Pepê) e Gérson (Pedro); Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique (Vitinho); Gabriel. Técnico: Rogério Ceni

DATA: 7 de fevereiro de 2021

ESTÁDIO: Nabi Abi Chedid

CIDADE: Bragança Paulista

MOTIVO: 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Gabriel, aos 34 minutos do primeiro tempo; Ytalo, aos 17 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires, todos de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

CARTÃO AMARELO: Raul, Aderlan, Edimar e Hurtado (Bragantino); João Gomes (Flamengo)