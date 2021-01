Após empatar com o Grêmio em 1 a 1 nessa quarta-feira (20) e chegar aos 54 pontos no Brasileiro, o Atlético pode cair para o quarto lugar nesta quinta (21). Para o Alvinegro se manter na terceira colocação, o Flamengo não pode vencer o Palmeiras, às 19h. (Confira as escalações mais abaixo)

Na quarta posição, com 52 pontos, o Urubu iria a 55 e ultrapassaria o Galo caso obtenha o triunfo.

Um empate ou uma vitória do Verdão (em quinto lugar, com 51) manteria os comandados de Sampaoli em terceiro – caso o Porco ganhe, iguala a pontuação dos mineiros, mas fica atrás por ter menos triunfos (atualmente, são 16 contra 14).

A partida será disputada no Mané Garrincha, em Brasília, pois o Maracanã estará aos cuidados da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para a decisão da Copa Libertadores, a ser disputada no dia 30 de janeiro, envolvendo Palmeiras e Santos.

Reencontro

O embate do primeiro turno entre o Verdão e o Urubu foi envolto a muita polêmica. Com vários casos confirmados de Covid-19 em seu elenco, o Fla pediu o adiamento do confronto. A confirmação de que o duelo teria que ocorrer naquele mesmo dia 27 de setembro saiu a poucos minutos do horário marcado para a realização da partida.

O rubro-negro acabou escalando atletas reservas e juniores e obteve um empate heroico em 1 a 1 – por pouco não venceu. Resultado que fez os cariocas figurarem o sexto lugar, e os paulistas, o quarto.

Embalo

Os dois times chegam embalados para o clássico nacional. Enquanto o Palmeiras vem de uma goleada por 4 a 0 em cima do arquirrival Corinthians, o Mengão também construiu um placar elástico: 3 a 0 sobre o Goiás. Os dois jogos aconteceram na última segunda-feira (18).

Flamengo e Palmeiras ainda sonham com o título do Campeonato Brasileiro

FLAMENGO X PALMEIRAS

Motivo: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 21/1/2021 (quinta-feira)

Horário: 19h

Estádio: Mané Garrincha

Cidade: Brasília (DF)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Transmissão: Premiere

FLAMENGO

Hugo; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luís; Gerson, Willian Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Rogério Ceni

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic (Empereur) e Viña; Danilo (Patrick de Paula), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Luiz Adriano e Willian

Técnico: Abel Ferreira