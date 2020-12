O Flamengo segue na cola do Atlético na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro e com aproveitamento melhor que o de time de Jorge Sampaoli (62,5% contra 61,3%) após a goleada de 4 a 1 sobre o Santos neste domingo (13), no Maracanã, pela 25ª rodada.

Agora, o rubro-negro carioca tem 45 pontos, um a menos que o Galo, mas também com uma partida a mais para disputar, pois seu jogo contra o Grêmio, pela 23ª rodada, foi adiado para 27 de janeiro, e, Porto Alegre.

O volante Gérson abriu o placar na goleada do Flamengo sobre o Santos, no Maracanã O volante Gérson abriu o placar na goleada do Flamengo sobre o Santos, no Maracanã

Com a partida de volta pelas quartas de final da Copa Libertadores, contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (16), às 19h15, na Vila Belmiro, em Porto Alegre, o técnico Cuca escalou um time totalmente reserva, pois o Peixe terá de vencer por qualquer placar ou empatar por 0 a 0 para chegar às semifinais. Na ida, semana passada, na capital gaúcha, os dois times empataram por 0 a 0.

Apesar de encarar um Santos muito modificado, o Flamengo custou a abrir o placar. O primeiro gol só saiu aos 41 minutos do primeiro tempo, com Gérson, de cabeça.

Na segunda etapa, Gabriel marcou duas vezes, ambas de pênalti, e Filipe Luís também balançou a rede de João Paulo. Bruninho diminuiu para o Peixe.

A FICHA DO JOGO

FLAMENGO 4

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes e Gérson (Pedro); Éverton Ribeiro (Pedro Rocha), Arrascaeta (Vitinho) e Bruno Henrique (Pepê); Gabriel (Michael). Técnico: Rogério Ceni.

SANTOS 1

João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Laércio e Wagner Leonardo (Ângelo); Alison (Bruninho), Sandry e Jean Mota (Lucas Lourenço); Taílson (Felipe Jonatan), Marcos Leonadro (Guilherme Nunes) e Lucas Braga. Técnico: Cuca.

DATA: 13 de dezembro de 2020

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Gérson, aos 41 minutos do primeiro tempo; Gabriel, aos 4, Filipe Luís, aos 12, Gabriel, aos 25, e Bruninho, aos 29 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta, todos do Paraná

VAR: Adriano Milczvski (PR)

CARTÃO AMARELO: Filipe Luís e João Gomes (Flamengo); Marcos Leonardo (Santos)