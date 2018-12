O zagueiro Dedé entrou na mira do Flamengo, que procura zagueiros para reforçar o seu setor defensivo na temporada de 2019. Apesar do desejo rubro-negro em ter um dos maiores destaques do Cruzeiro neste ano, a nova diretoria do clube carioca ouviu “não” por parte da Raposa.

“O Flamengo me ligou ontem (terça-feira) querendo comprar o Dedé. Me ligaram e perguntaram o preço. Falei que o Dedé não está à venda, a não ser que fosse um valor que seria irresponsabilidade do Cruzeiro não vender, mas isso não aconteceu. (O negócio) giraria em torno de R$ 15 milhões, R$ 20 milhões no máximo. Não vale a pena para o Cruzeiro perder o Dedé”, revelou Itair Machado ao Hoje em Dia.

Dedé revelou recentemente que recebeu proposta de dois clubes da Europa. Em 2014 a Juventus, da Itália, e neste ano o Lyon, da França, tentaram contratar o jogador, que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2021.

Pelo Cruzeiro o zagueiro Dedé já atuou 143 vezes, marcando 12 gols. Somente nesta temporada o jogador fez 45 jogos.

A reportagem tentou contato com representantes do Flamengo, mas os dirigentes não atenderam os contatos.