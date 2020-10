O Flamengo assumiu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, pelo menos provisoriamente, com a goleada de 5 a 1 sobre o Corinthians, na tarde deste domingo (18), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com o resultado, o rubro-negro carioca chega aos 34 pontos, três a mais que Atlético e Internacional. O Galo só joga pela 17ª rodada nesta segunda-feira (19), contra o Bahia, no Pituaçu, em Salvador. O Colorado entra em campo na noite deste domingo (18), contra o Vasco, às 18h15, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Bruno Henrique marcou o quarto gol da goleada flamenguista sobre o Corinthians, neste domingo, em São Paulo Bruno Henrique marcou o quarto gol da goleada flamenguista sobre o Corinthians, neste domingo, em São Paulo

Além disso, o time de Jorge Sampaoli tem um jogo a menos em relação a Flamengo e Internacional. Sua partida pela 6ª rodada, contra o Athletico-PR, no Mineirão, foi adiada por causa da decisão do Campeonato Mineiro.

O jogo

Superior em campo o tempo todo, com uma das melhores atuações do time nesta temporada, o rubro-negro carioca abriu o placar na primeira etapa com Éverton Ribeiro, depois de Pedro ter um gol anulado pelo VAR, pois a bola tinha saído no nascimento da jogada.

No início do segundo tempo, Vitinho, um dos melhores em campo, e o zagueiro Natan, decretaram o 3 a 0. Gil diminuiu para o Corinthians, que esboçou uma reação, mas logo depois Bruno Henrique fez 4 a 1 e diminuiu o ímpeto corintiano.

Na 18ª rodada, o Flamengo volta a jogar fora de casa e faz um confronto direto pela ponta, pois encara o Internacional. O confronto será no próximo domingo (25), às 18h15, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Atlético entra em campo pela 18ª rodada um dia antes, pois no sábado (24), recebe o Sport, às 21h, no Mineirão.

A FICHA DO JOGO

CORINTHIANS 1

Cássio; Fágner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier e Camacho; Otero (Luan), Mateus Vital (Gustavo Mantuan) e Everaldo (Gustavo); Boselli (Cazares). Técnico: Vágner Mancini

FLAMENGO 5

Hugo; Isla, Gustavo Henrique (Gabriel Noga), Natan e Filipe Luís; Thiago Maia (Willian Arão) e Gérson; Éverton Ribeiro (Ramon), Vitinho (Diego) e Bruno Henrique; Pedro (Lincoln). Técnico: Domènec Torrent

DATA: 18 de outubro de 2020

ESTÁDIO: Neo Química Arena

CIDADE: São Paulo (SP)

MOTIVO: 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Éverton Ribeiro, aos 31 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos 6, Natan, aos 12, Gil, aos 18, Bruno Henrique, aos 26, e Diego, aos 40 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Leandro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Wagner Reway (PB)

CARTÃO AMARELO: Xavier, Camacho e Otero (Corinthians); Natan, Thiago Maia e Bruno Henrique (Flamengo)