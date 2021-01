O Flamengo está cada vez mais fora da briga pelo bicampeonato brasileiro em sequência, e o Atlético, que briga pela taça, agradece. Neste domingo (10), jogando no Maracanã, o time de Rogério Ceni foi derrotado por 2 a 0 pelo Ceará. Na última quarta-feira (6), o rubro-negro já tinha perdido de 2 a 1, de virada, para o Fluminense, também no Rio de Janeiro.

Em má fase, Éverton Ribeiro teve mais uma atuação apagada diante do Ceará, neste domingo Em má fase, Éverton Ribeiro teve mais uma atuação apagada diante do Ceará, neste domingo

As duas derrotas seguidas seguram os flamenguistas nos 49 pontos, só que agora com um jogo a mais que o Atlético, que tem a mesma pontuação e joga pela 29ª rodada apenas nesta segunda-feira (11), quando encara o Bragantino, às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O jogo

Com 12 minutos, no primeiro contra-ataque do Ceará, Vina acertou um belo chute cruzado e decretou o 1 a 0. Até o final da primeira etapa, o Flamengo teve a posse da bola, mas pouco poder de criação. Praticamente não incomodou o goleiro Richard.

Na etapa final, Rogério Ceni mandou o Flamengo ao ataque. Sacou o zagueiro Gustavo Henrique e colocou o meia Diego. Depois, o atacante Vitinho entrou na vaga do lateral-direito Isla. Gabriel ainda foi lançado na vaga de Éverton Ribeiro.

A pressão foi enorme, chances de gols foram criadas, principalmente com Pedro, mas o centroavante não estava num dia inspirado e desperdiçou pelo menos duas ótimas oportunidades.

No final, Kelvyn recebeu uma bola na esquerda e chutou cruzado. O goleiro César, uma aposta de Rogério Ceni, que o colocou no lugar de Hugo Souza, falhou, e o Ceará decretou o 2 a 0.

A FICHA DO JOGO

FLAMENGO

César; Isla (Vitinho), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Diego) e Filipe Luís (Renê); Willian Arão e Gérson; Éverton Ribeiro (Gabriel), Arrascaeta e Bruno Henrique; Pedro (Rodrigo Muniz). Técnico: Rogério Ceni

CEARÁ

Richard; Eduardo, Tiago (Klaus), Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (Kelvyn), Lima (Charles), Fernando Sobral e Vina; Léo Chú (Léo Mineiro) e Cléber (William Oliveira). Técnico: Guto Ferreira

DATA: 10 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Vina, aos 12 minutos do primeiro tempo; Kelvyn, aos 44 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Bruno Boschilia e Sidmar dos Santos Meuer, todos do Paraná

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CARTÃO AMARELO: Gustavo Henrique, Gérson (Flamengo); Richard (Ceará)