O Flamengo bateu o Palmeiras, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (21), no Mané Garrincha, em Brasília, e ultrapassou o Atlético na classificação do Campeonato Brasileiro. Com 55 pontos e em terceiro lugar, o Urubu empurrou o Galo para a quarta colocação, com 54.

O Fla começou a construir seu triunfo aos 45 minutos do primeiro tempo, após uma trapalhada da defesa do Verdão. Kuscevic tentou tirar, chutou em cima de Luan, e a bola entrou. Gol contra.

Aos 37 da segunda etapa, o Mengão ampliou com Pepê, após passe de Pedro.

O Internacional lidera a competição, com 59 pontos, dois a mais que o São Paulo. Flamengo e Atlético têm uma partida a menos em relação aos dois primeiros colocados.

O Palmeiras e o Grêmio ocupam a quinta e a sexta colocações, respectivamente, cada um com 51 pontos.