Uma expulsão nos minutos finais no duelo entre Goiás e Flamengo pode ter reascendido a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

O cartão vermelho recebido pelo goleiro César, da equipe carioca, deu ânimo ao Esmeraldino, que, com um jogador a mais, conseguiu o empate, aos 48 minutos, depois de estar perdendo de 2 a 0, diante do seu torcedor, ontem, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

A igualdade fez com que o Rubro-Negro chegasse aos 68 pontos, ainda com boa vantagem na liderança do torneio.

Entretanto, o Palmeiras, vice-líder, viu a esperança do bicampeonato aumentar, após vencer o clássico com o São Paulo por 3 a 0, e ver o Fla tropeçar,

Com a combinação de resultados, o time paulista chegou aos 60 pontos, diminuindo para oito pontos a distância para o primeiro colocado.

Santos

Quem também se deu bem na rodada foi o Santos. Jogando na Vila Belmiro, o Peixe venceu o Bahia por 1 a 0, ontem e se consolidou ainda mais na terceira colocação, com 55 pontos .

A equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaolli se beneficiou da derrota do São Paulo, quarto colocado, e se mantém forte na briga por uma vaga na fase grupos da Copa Libertadores.