O radar do Flamengo está completamente apontado para a Toca II. Após tentar sem sucesso a contratação do zagueiro Dedé, o Rubro-Negro carioca mirou também o preparador de goleiros Robertinho, um dos mais renomados profissionais do Brasil. Mas, novamente, o clube do Rio “ficou a ver navios”.

A informação do interesse flamenguista em Robertinho foi antecipada pelo jornal Extra e confirmada pelo Hoje em Dia.

De acordo com apurações da reportagem, a investida do Flamengo não foi simples e houve sim uma tentativa muito forte dos dirigentes na contratação de Robertinho. No entanto, fontes ligadas ao Cruzeiro garantiram que o preparador de goleiros está feliz em Minas Gerais, e que ele agradeceu aos executivos do Flamengo antes de descartar o convite.

Passado

Antes de chegar ao Cruzeiro, Robertinho trabalhou no Flamengo. O preparador de goleiros ficou de 2006 a 2010 na equipe rubro-negra, e chegou à Toca II para integrar a comissão técnica fixa da Raposa após ser demitido no Rio de Janeiro.

Antes de trabalhar com o goleiro Fábio, Robertinho foi no Flamengo o mentor dos treino de Bruno, destaque em 2009, um dos melhores do País e Campeão Brasileiro naquela ocasião. Mas, o envolvimento do camisa 1 flamenguista na morte da modelo Eliza Samudio interrompeu de forma precoce a carreira do jogador.

Antes da fama

Nos anos 1980, Robertinho fez testes na base do Cruzeiro, mas não ficou no clube por causa de um “goleiro gigante” da cidade de Ubá, no interior de Minas Gerais. O preparador contou essa história em entrevista exclusiva ao Hoje em Dia.

Robertinho antes de iniciar sua trajetória como treinador foi goleiro e teve passagens pelo Bangu-RJ, São Carlense-SP, Inter de Limeira e Botafogo-SP. Comissões técnicas iniciou seu trabalho no Asa de Arapiraca-AL, em 2001.

Passou pela Catuense-BA, de onde foi para o Ipatinga, onde sua carreira começou a alavancar. Ele foi campeão mineiro em 2005 com aquela modesta equipe que desbancou o Cruzeiro, e depois foi para o Flamengo junto do técnico Ney Franco.