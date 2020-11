Que alívio, hein, Galo! Após quatro partidas em que a pontaria não estava das melhores – apenas dois gols marcados nesse período –, o time bombardeou a meta do Flamengo e anotou quatro de uma vez só, nesse domingo (8), no Mineirão.

De acordo com estatísticas do site SofaScore, o Atlético teve dez finalizações, ou seja, um aproveitamento de 40%.

No primeiro tempo, foram quatro chutes, sendo três no gol e uma bola bloqueada. Saíram dois tentos, um de Sasha e um de Keno. Na segunda etapa, o número de arremates cresceu para seis: dois gols (Sasha e Zaracho) e quatro lances para fora.

Já o Mengão, mesmo com 13 finalizações (cinco no gol, cinco para fora e três bloqueadas), errou tudo.

“Soubemos aproveitar as oportunidades. Estávamos pecando nas finalizações. Criávamos, mas, no ponto decisivo, errávamos. Acertamos o pé, conseguimos uma vitória que faz voltar a confiança e seguimos em frente no Brasileiro", afirmou Keno, ao canal Premiere/SporTV.

Como não se vive de um jogo só, o setor ofensivo atleticano espera estar calibrado novamente no próximo sábado (14), às 19h, no Itaquerão, contra o Corinthians, pela 21ª rodada do Brasileirão.