Além da permanência na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, nesse sábado (21), no Mineirão, fez com que o Cruzeiro fosse superado pelo Rubro-Negro em um retrospecto recente.

O revés pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro foi o quarto da equipe celeste para o Rubro-Negro carioca no Novo Mineirão.

Desde que o Gigante da Pampulha foi reinaugurado, no início de 2013, as duas equipes se enfrentaram nove vezes no maior palco do futebol mineiro.

No período em questão, o Cruzeiro venceu três vezes, empatou outras duas, e saiu derrotado em outras quatro oportunidades.

Novas arenas

Desde 2013, período em que os estádios construídos e reformados para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo foram liberados para os confrontos entre os clubes, o time celeste e o Rubro-Negro se enfrentaram 20 vezes, com ampla vantagem para o Fla.

O retrospecto em questão agora marca onze vitórias para o Flamengo, cinco triunfos para a Raposa e quatro empates.

Além dos duelos disputados no Maracanã e no Mineirão, outros palcos alternativos foram sede um dos maiores clássicos do futebol brasileiro.

Na 17ª posição na tabela de classificação, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni agora se prepara para o duelo com o Ceará, na próxima quarta-feira (25), às 19h30, no Castelão, em Fortaleza, pela 21ª rodada do torneio.