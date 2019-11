O Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 neste domingo (17), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Gabigol marcou o gol solitário da partida, de pênalti, aos 36 minutos do primeiro tempo. O jogador foi expulso quando o relógio marcava 28 minutos da segunda etapa.

Líderes da competição, os cariocas chegaram a 81 pontos e aumentaram a distância para o segundo colocado, o Palmeiras, que empatou com o Bahia em 1 a 1 também neste domingo. Com estes resultados, os rubro-negros podem ser campeões no próximo final de semana, mesmo sem jogar pelo Brasileirão. Para isso acontecer, o time paulista não pode vencer o Grêmio, na Arena Palmeiras, em São Paulo, no próximo domingo (24).

Já o Grêmio continua na quarta posição, com 56 pontos. A distância para o São Paulo, na quinta posição, é de 3 pontos.

O Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 27 de novembro, contra o Ceará, no Maracanã. Mas antes, a equipe decide no sábado (23), em Lima, no Peru, a final da Copa Libertadores da América contra o River Plate, da Argentina, no estádio Monumental de Lima.

O grupo do técnico Jorge Jesus treina até quarta-feira (20) no Centro de Treinamento George Helal, o Ninho do Urubu. Após as atividades do dia, o time viaja para a capital peruana, onde fica concentrado até a partida.

