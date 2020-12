O sábado (5) reservou muita emoção em dois clássicos da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro que interessavam aos atleticanos. Santos (5º) e Palmeiras (4º) ficaram no empate em 2 a 2 na Vila Belmiro, resultado que os manteve afastados do Galo na classificação - os dois times paulistas possuem 38 pontos, cada. Já no dérbi carioca, o Flamengo venceu o Botafogo, por 1 a 0, no Nilton Santos, e colocou pressão nos mineiros.

O gol de Everton Ribeiro, aos 9 minutos do segundo tempo, após "presente" de Marcinho, fez o rubro-negro chegar aos 42 pontos, mesma pontuação do Atlético. O alvinegro aparece à frente, na vice-liderança, pois supera o Urubu no número de vitórias (13 contra 12).

Com gol de Everton Ribeiro, Flamengo leva a melhor no clássico carioca

Neste domingo (6), às 18h15, o Galo recebe o Internacional, no Mineirão, precisando ganhar para voltar a colocar três pontos de vantagem sobre o Flamengo.

O time rubro-negro ainda deve uma partida, adiada da 23ª rodada, contra o Grêmio, na Arena Grêmio. O duelo acontecerá no dia 27 de janeiro.

O São Paulo, líder com 44 pontos, encara o Sport, neste domingo, às 16h, no Morumbi. Se o tricolor paulista tropeçar, o Atlético terá a chance de retomar a ponta do campeonato.