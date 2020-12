Após a goleada sofrida para o São Paulo, na quarta-feira (16), o Atlético passou o domingo ‘secando’ o Flamengo. E deu ruim! O Urubu obteve uma vitória espetacular sobre Bahia, por 4 a 3, mesmo com um jogador a menos durante boa parte do embate, e assumiu a vice-liderança, com 48 pontos, dois a mais que o Galo (e também com um jogo a menos em relação ao alvinegro).

No duelo desta noite, Bruno Henrique colocou o Fla à frente do marcador, aos 4 minutos. Só que aos 9, Gabigol acabou expulso, após ter proferido alguma ofensa à arbitragem. Mesmo com um a menos, o rubro-negro chegou ao segundo gol com Isla, aos 32.

No segundo tempo, porém, o Bahia virou, com Juan Ramírez, aos 5, e Gilberto, duas vezes, aos 10 e aos 13. Parecia que o tricolor da Boa Terra sairia vencedor. Só que uma troca de jogadores aos 26 alterou a história do duelo.

Pedro entrou na vaga de Arrascaeta, empatou aos 36 e deu de letra para Vitinho virar aos 44.

Na próxima rodada, o agora terceiro colocado Atlético encara o Coritiba, no sábado (26), às 17h, no Mineirão. No mesmo dia, às 19h, o Flamengo enfrenta o Fortaleza, no Castelão, enquanto o líder São Paulo medirá forças com o Fluminense, às 21h, no Maracanã. O tricolor paulista tem 53 pontos.