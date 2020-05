Depois de passagem apagada pelo Cruzeiro, o atacante Fred vai vestir novamente a camisa do Fluminense. ídolo Tricolor, o centroavante assinou contrato até 21 de julho de 2022, data de comemoração dos 120 anos do clube das Laranjeiras.

O anúncio da segunda passagem de Fred pelo Flu foi feito nas redes sociais do próprio Fluminense, que destacou em seu site com a seguinte chamada: "Vai te pegar. Fluminense acerta retorno do ídolo Fred".

“Vai ser como sempre foi: emocionante, especial para mim e o coração vai estar à mil. Minha felicidade é muito grande, uma sensação de voltar para casa. Só de pensar já fico emocionado. Estou ansioso. O Fluminense tem algo diferente, a nossa torcida tem algo diferente. Não sei se é só comigo, mas eles me mexem de maneira especial e acabam tirando coisas melhores do atleta, do ser humano” disse Fred em entrevista ao site oficial do Flu.

Amigo particular de Fred, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, exaltou o retorno do atacante ao clube. “Trazer de volta um ídolo como o Fred é realmente muito especial, ainda mais para ajudar na reconstrução do Fluminense. É importante destacar que o atleta está totalmente ciente desse nosso momento, entendendo essa nossa atual realidade. Prova disso é que, enquanto o Campeonato Brasileiro não se iniciar, o jogador abrirá mão da maior parte de seu salário para receber 2 salários mínimos", destacou o presidente.

Para acertar com o Fluminense, Fred acionou o Cruzeiro na Justiça cobrando salários, premiações e pagamento de fundo de garantia atrasados. Depois de alguns meses da decisão judicial e de um namoro que já durava algum tempo, enfim, o jogador foi anunciado pelos cariocas.

“Vou dar vida com essa camisa e acho que estou voltando para um desafio muito grande na minha carreira. Mas não estou indo só pelo que eu já fiz, mas para provar mais uma vez que sou capaz de continuar jogando em alto nível para a nossa torcida, eles sabem que eu posso fazer isso por eles. Vou fazer de tudo, o possível e o impossível, para fazer o Fluminense melhor e conseguir vitórias a cada jogo. Podem ficar tranquilos que estou me doando no dia a dia 100% para fazer meu melhor e a gente comemorar muita coisa juntos”, finalizou.

No Fluminense o atacante reencontrará companheiros da época de Cruzeiro, como o volante Henrique e o lateral-esquerdo Egídio. Outro ex-cruzeirense, mas que não jogou com Fred na Raposa, é Hudson, que também veste o uniforme tricolor.