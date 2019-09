O Cruzeiro encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. O time celeste, que perdeu para o Palmeiras, nesse sábado (14), em São Paulo, torcia por uma derrota ou um empate do Fluminense na partida deste domingo (15), contra o Corinthians, no Mané Garrincha, para terminar a 19ª rodada em 16º lugar. Mas não foi isso que aconteceu.

Com um gol de Ganso, o Tricolor derrotou o Timão por 1 a 0, atuando na condição de mandante, e empurrou a Raposa para o Z-4 da competição. O time das Laranjeiras chegou a 18 pontos, assim como os celestes, mas ficaram à frente dos mineiros no quesito número de vitórias: cinco a quatro.

Com isso, o Cruzeiro termina a primeira metade do torneio em 17º lugar, com apenas quatro vitórias conquistadas em 19 partidas disputadas. Houve ainda seis empates e nove derrotas – mais que o dobro de triunfos até agora.

A pressão só aumenta pelos lados da Toca II. Mais protestos estão programados para esta semana. E, pela frente, um adversário duríssimo. No sábado (21), às 17h, o time recebe o líder do campeonato, o Flamengo, no Mineirão, pela 20ª rodada, a primeira do returno.

Sob o comando de Rogério Ceni, o Cruzeiro disputou seis jogos, sendo duas vitórias, um empate e três derrotas (uma delas pela Copa do Brasil).