Os cruzeirenses ligaram o secador na noite desta segunda-feira (25), mas não adiantou. O Fluminense venceu o CSA por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, e empurrou a Raposa para a 17ª posição, na zona de rebaixamento. O gol do Tricolor das Laranjeiras foi marcado por Yoni Gonzalez, aos 4 minutos do segundo tempo.



Com 38 pontos, dois a mais que o time celeste, o Fluminense assumiu a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. Já o CSA se complicou na classificação. Na 18ª posição, com 29 pontos, o time alagoano está a oito pontos do Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento, faltando apenas quatro rodadas para o término da competição.



O CSA, inclusive, será o próximo adversário do Cruzeiro. O confronto de quinta-feira (28), às 21h30, no Mineirão, ganhou clima de “vida ou morte” para a Raposa, que está cada vez mais perto de um descenso que seria inédito na história do clube.

Atlético

Mesmo com uma situação mais tranquila na competição, o Atlético ainda precisa de uma vitória para praticamente se livrar da possibilidade do rebaixamento. Neste momento, o Galo tem cinco pontos de vantagens sobre o Cruzeiro. Nesta quarta-feira (27), às 21h, o time alvinegro enfrentará o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.



Próximos jogos dos times que brigam contra o rebaixamento:



- Cruzeiro – 17º com 36 pontos

Cruzeiro x CSA – Mineirão

Vasco x Cruzeiro – São Januário

Grêmio x Cruzeiro – Arena do Grêmio

Cruzeiro x Palmeiras – a definir



- Ceará – 16º com 37 pontos

Flamengo x Ceará – Maracanã

Ceará x Athletico-PR – Castelão

Ceará x Corinthians – Castelão

Botafogo x Ceará – Engenhão



- Fluminense – 15º com 38 pontos

Fluminense x Palmeiras – Maracanã

Avaí x Fluminense – Ressacada

Fluminense x Fortaleza – Maracanã

Corinthians x Fluminense – Arena Corinthians

- Botafogo – 14º com 39 pontos

Chapecoense x Botafogo – Arena Condá

Botafogo x Internacional – Engenhão

Atlético x Botafogo – Mineirão

Botafogo x Ceará - Engenhão

- Atlético - 13º com 41 pontos

Bahia x Atlético - Fonte Nova

Atlético x Corinthians - Independência

Atlético x Botafogo - Mineirão

Internacional x Atlético - Beira-Rio