Enquanto não começa o Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem compromissos importantes pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30, equipe carioca recebe o Santa Cruz, pela partida de ida da quarta fase, no Maracanã.



O time de Fernando Diniz tem campanha segura na competição, tendo eliminado River-PI, com goleada por 5 a 0, o Ypiranga-RS, com vitória por 3 a 0, e o Luverdense, com um empate sem gols fora de casa e vitória por 2 a 0 no Maracanã. Em quatro jogos, foram dez jogos marcados e nenhum sofrido.



O Santa Cruz teve caminho mais complicado, mas também chega com moral para essa fase. Na estreia, a equipe pernambucana passou pelo Sinop-MT com vitória pro 2 a 1. Na sequência, o adversário foi o rival Náutico e a classificação veio nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Na terceira fase, o Santa Cruz eliminou o ABC com uma derrota por 1 a 0 e uma vitória por 3 a 0.



A principal novidade no Fluminense é o retorno do centroavante Pedro, que não joga há oito meses por conta de uma lesão no joelho. Mesmo assim, o jogador deve ficar apenas como opção no banco de reservas, podendo entrar no decorrer da partida.



Por outro lado, o volante Bruno Silva cumpre suspensão e deve dar lugar a Airton, formando dupla de marcadores com Allan. Ganso segue como o principal articulador do meio de campo, com o trio Everaldo, Luciano e Yony González na frente.



No Santa Cruz, a única dúvida do técnico Leston Júnior é no meio de campo. O camisa 10 Allan Dias foi liberado para resolver problemas pessoais e não participou das últimas sessões de treinamento visando esta partida. Caso ele não tenha condições de jogo, Diego Lorenzi atua em seu lugar.



Outra baixa é o zagueiro Danny Morais, que se lesionou no empate por 1 a 1 com o CRB, pela Copa do Nordeste, e não deve atuar. Assim, a dupla de zaga será formada por João Victor e William Alves. Na lateral-esquerda, Bruno Ré é dúvida e, se não se recuperar de lesão a tempo, será substituído por Carlos Renato.