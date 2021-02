Depois de perder a chance de título na 36ª rodada da Série A, após empatar com o Bahia (1 a 1), no último sábado (13), no Mineirão, e Internacional e Flamengo vencerem seus jogos no último domingo (14), contra Vasco (2 a 0) e Corinthians (2 a 1), respectivamente, o Atlético passa agora a correr o risco de perder sua vaga no G-4 do Brasileirão. Isso porque nesta segunda-feira (15), o Fluminense venceu o Ceará por 3 a 1, no Castelão, em Fortaleza, e chegou aos 60 pontos, dois a menos que o time de Jorge Sampaoli, que é terceiro colocado.

Na vitória desta segunda-feira, os gols do Fluminense foram dos garotos John Kennedy, Martinelli e Samuel, todos crias das categorias de base do clube. Vina, ex-Atlético, fez o gol cearense, em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu.

O garoto Jonh Kennedy abriu o placar para o Fluminense na noite desta segunda-feira, quando o tricolor carioca fez 3 a 1 sobre o Ceará

O tricolor carioca é o quinto colocado. Entre ele e o Galo tem o São Paulo, com os mesmos 62 pontos atleticanos, mas com uma partida a menos. Ela será jogada na próxima sexta-feira (19), contra o Palmeiras, às 21h30, no Morumbi. Este confronto foi adiada por causa da paticipação palmeirense no Mundial de Clubes da Fifa.

Os três clubes brigam pela terceira e quarta posições, que garantem vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2021. Quem perder esta batalha entre eles terá de disputar as duas fases preliminares da principal competição de clubes da América do Sul.

O Atlético encara nas duas rodadas finais o Sport, na Ilha do Retiro, no próximo domingo (21), e encerra sua participação no Campeonato Brasileiro recebendo o Palmeiras, dia 25, no Mineirão.

O São Paulo, além do clássico contra os palmeirenses, joga ainda contra o rebaixado Botafogo, dia 22, no Rio de Janeiro, e na última rodada recebe o Flamengo, no Morumbi, dia 25.

O Fluminense no próximo domingo vai à Vila Belmiro, jogar contra o Santos, que também briga por vaga na Libertadores, mas nas fases preliminares. Dia 25, o tricolor carioca recebe o Fortaleza, no Maracanã.