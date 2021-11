Se a diferença do Atlético em relação ao Flamengo diminuiu de 11 para oito pontos, a do líder do Brasileiro para o Palmeiras permanece a mesma: dez. Só que há outra questão que chama atenção. O Verdão agora tem um jogo a mais em relação aos dois primeiros colocados.

Este quadro se instaurou em função da vitória do Fluminense sobre o time comandado por Abel Ferreira, por 2 a 1, de virada, no Maracanã, neste domingo (14), pela 32ª rodada da Série A.

O Atlético tem 68 pontos, contra 60 do Flamengo, cada um deles com 31 partidas disputadas. O Palmeiras, em terceiro lugar, tem 58 pontos, após 32 duelos realizados.

Maracanã

Neste domingo, no Maracanã, Dudu abriu o placar para o Verdão, com um golaço, aos 27 minutos do primeiro tempo. O Fluminense virou o jogo, com dois tentos de Yago Felipe, um com menos de um minuto da segunda etapa e outro aos 42. No fim, houve muita confusão, e o atacante Fred foi expulso.

O resultado deu fim à série de vitórias do Palmeiras. A equipe paulista vinha de seis triunfos consecutivos no Brasileiro.

Além disso, o Tricolor ultrapassou o América na classificação. O time carioca é oitavo colocado, com 45 pontos, um a mais que o Coelho, o nono.

