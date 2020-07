Uma reunião marcada para às 14h desta terça-feira (7) pode definir o retorno do Campeonato Mineiro. Por meio de videoconferência, representantes dos clubes do Módulo I e a Federação Mineira discutirão o tema. A ideia inicial é de que as partidas sejam retomadas a partir do próximo dia 26.

Porém, tal decisão depende do aval do Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais (Coes). A reposta do governo será passada à FMF na tarde desta segunda (6), de acordo com informação da Rádio Itatiaia.

Otimista com o retorno da competição no final desde mês, a Federação trabalha para que o Estadual seja concluído em três semanas e com sede única. Sete Lagoas, Ipatinga, Muriaé e Belo Horizonte são algumas das opções que já estão sendo discutidas.

"Se na data designada não existir uma condição mínima de se realizar as partidas, elas não serão realizadas e o campeonato será novamente postergado”, disse o presidente da FMF, Adriano Aro, em entrevista recente à Itatiaia.

Caso não obtenha êxito no retorno do Mineiro, a FMF pode até declarar o América como o campeão desta edição. Esta possibilidade, porém, ainda é vista como remota. Com 21 pontos somados em nove rodadas disputadas (das 11 da fase de classificação), o Coelho lidera de forma isolada a competição.

Com um ponto a menos, aparece a Tombense. Terceiro colocado, o Atlético soma 18. A Caldense, por sua vez, fecha a zona de classificação com 17 pontos, três a mais que o quinto colocado Cruzeiro. Além disso, a Veterana tem quatro gols de saldo a mais que a Raposa.

A luta pelo título não é a única em jogo no Estadual. Também vagas na Copa do Brasil 2021 e na Série D dependem da classificação final do campeonato.