Na estreia do Estadual, o Cruzeiro enfrentou a URT às 16h de quarta-feira e teve prejuízo de quase R$ 5 mil

Depois de reclamações do Cruzeiro e protestos de torcedores, a Federação Mineira de Futebol (FMF) alterou, nesta sexta-feira (28), os horários dos jogos do time celeste como mandante no Campeonato Mineiro. Apenas a partida diante do Villa Nova, pela oitava rodada, seguirá às 11h do dia 20 de fevereiro, um domingo.

Anteriormente agendado para as 17h30 da próxima quarta-feira (2), o clássico entre Cruzeiro e América, no Mineirão, será disputado às 21h30. Também foram alterados os horários dos jogos contra Democrata-GV, Uberlândia e Pouso Alegre (veja as mudanças abaixo).

A FMF havia alegado que os horários atípicos para as partidas da Raposa como mandante no Campeonato Mineiro haviam sido motivados por uma exigência da Rede Globo. A detentora dos direitos de transmissão de jogos dos outros 11 times teria exigido que as partidas da equipe celeste não conflitassem com os horários dos confrontos que ela transmitiria em TV aberta ou no SporTV.

Protesto contra FMF e prejuízo na estreia

A torcida do Cruzeiro protestou contra a FMF, deixando galinhas e colocando milho na porta da entidade no último sábado (22).

Na estreia do Campeonato Mineiro, o time celeste venceu a URT, no Independência, na última quarta-feira (26), em jogo que começou às 17h. A partida foi acompanhada por 7.413 torcedores no estádio. Enquanto a renda foi de R$ 154.894,00, as despesas totalizaram R$ 159.891,60. Assim, a Raposa teve prejuízo de R$ 4.997,60.

Os novos horários de jogos do Cruzeiro como mandante no Estadual: