A Federação Mineira de Futebol (FMF) definiu, na tarde desta segunda-feira (26), a tabela detalhada das semifinais do Campeonato Mineiro. O martelo foi batido na reunião com a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão da competição.

Neste sábado (1º), Tombense e Atlético fazem o primeiro jogo do confronto às 16h30, no Independência. O mando de campo é do Gavião Carcará. O jogo de volta será disputado no sábado seguinte, às 16h30, no Mineirão.

Do outro lado da chave, Cruzeiro e América iniciam a luta por uma vaga na decisão neste domingo, às 16h, no Gigante da Pampulha.

A segunda partida será disputada uma semana depois, às 16h, no Independência.

Primeiro e segundo colocados na fase de classificação, Galo e Coelho têm a vantagem de jogarem por dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols para avançarem à final.

