A Federação Mineira de Futebol (FMF) publicou no seu Twitter a tabela da volta das semifinais do Módulo I do Campeonato Mineiro. A partida entre Cruzeiro e América será no sábado (6), às 19h, no Mineirão. O último finalista será definido no domingo (7), quando o Atlético recebe o Boa Esporte, às 16h, sem local ainda definido.

A tendência é de que o Atlético siga atuando no Mineirão, onde disputou suas duas últimas partidas pelo Estadual, mas ainda não há um posicionamento oficial do clube, o que deve ocorrer antes da partida de ida contra o Boa Esporte, neste sábado, às 18h, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha.

A definição do dia e horário dos jogos da volta das semifinais do Campeonato Mineiro foi feito pela emissora de televisão que tem os direitos de transmissão da competição. Como o clássico entre América e Cruzeiro, neste domingo (31), às 16h, no Independência, terá transmissão ao vivo, assim como o jogo do time de Mano Menezes contra o Emelec, do Equador, em Guaiaquil, na próxima quarta-feira (3), as duas partidas seguidas da Raposa em TV aberta decidiram a parada e o Atlético faz o confronto do domingo dia 7 às 16h.

Apesar do pouco tempo de recuperação para a partida de volta das semifinais do Estadual contra o América, pois a viagem de Guiaquil a Belo Horizonte, mesmo em voo fretado, será de cerca de 7h, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, disse que não cabe reclamação por parte do clube: "Foi a TV quem definiu a tabela. Eles têm o direito de fazer isso. Por esses casos que montamos dois times".