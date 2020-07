A Federação Mineira de Futebol definiu nesta quinta-feira (30) as datas e horários das semifinais do Campeonato Mineiro Sicoob 2020. América, Atlético, Caldense e Tombense brigam por duas vagas na grande decisão do Estadual. Nesta edição, inclusive, uma das equipes do interior e outra da capital decidirão o título.

Cabe lembrar que, devido à pandemia do novo coronavírus, todos os confrontos desta fase serão realizados em Belo Horizonte, mais uma vez, com portões fechados.

Confira abaixo os detalhes:

DOMINGO (02/08)

Caldense x Tombense - 11h - Arena Independência

Atlético x América - 16h - Mineirão

QUARTA-FEIRA (05/08)

Tombense x Caldense - 16h - Arena Independência

América x Atlético - 21h30 - Arena Indepedência